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Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил

Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил
ТАСС

55 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Маргарита пропустила 3 проверки из четырех и получила автоматическую дисквалификацию.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с делом спортсменки.

Васильева была наказана за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования – 4 февраля она пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил. Доводы спортсменки о случайном характере пропуска тестирования были не приняты.

Решение было вынесено антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) 17 сентября; с этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в марте 2021 года. Все результаты Васильевой с 4 февраля аннулированы.

  • Васильева в минувшем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете.
  • В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

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