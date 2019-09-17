Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с делом спортсменки.

Васильева была наказана за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования – 4 февраля она пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил. Доводы спортсменки о случайном характере пропуска тестирования были не приняты.

Решение было вынесено антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) 17 сентября; с этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в марте 2021 года. Все результаты Васильевой с 4 февраля аннулированы.

Васильева в минувшем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете.

В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

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