Шипулин будет передавать половину зарплаты в Госдуме на нужды ветеранов
Уважение.
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин будет отдавать половину своего заработка в Госдуме на нужды ветеранов.
«Прошу удерживать ежемесячно из моего денежного содержания сумму в размере 160 000 рублей на благотворительные нужды Совета ветеранов Свердловской области», – говорится в документе, который опубликовал журналист Василий Конов.
- Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014 выиграл довыборы депутатов Госдумы в Свердловской области.
- В декабре прошлого года Шипулин объявил о завершении профессиональной карьеры.
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