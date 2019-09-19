Бывший российский биатлонист Антон Шипулин будет отдавать половину своего заработка в Госдуме на нужды ветеранов.

«Прошу удерживать ежемесячно из моего денежного содержания сумму в размере 160 000 рублей на благотворительные нужды Совета ветеранов Свердловской области», – говорится в документе, который опубликовал журналист Василий Конов.

Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014 выиграл довыборы депутатов Госдумы в Свердловской области.

В декабре прошлого года Шипулин объявил о завершении профессиональной карьеры.

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