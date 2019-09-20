Австрийская прокуратура сняла обвинения с российских биатлонистов Антона Шипулина, Евгения Гараничева и Александра Логинова.

«Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды», – сказал глава СБР Владимир Драчев ТАСС.

Австрийская полиция провела рейд в расположении сборной России накануне старта этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Под подозрение попали десять представителей сборной России, включая спортсменов Ирину Старых, Антона Шипулина, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Алексея Волкова.

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