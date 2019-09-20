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Самуэльссон – о возможном отстранении РУСАДА: «Слова здесь не нужны. Разочарован»

Самуэльссон – о возможном отстранении РУСАДА: «Слова здесь не нужны. Разочарован»
Eurosport

55 мин. назад

Теперь мы будем часто слышать этого парня.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон живо откликнулся новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть вновь отстранено из-за махинаций с данными из московской лаборатории.

«Слова здесь не нужны. Многие были обеспокоены тем, что может произойти нечто подобное, но спортивные руководители не прислушивались. Разочарован», – написал Самуэльссон в твиттере.

  • В мае этого года РУСАДА было полностью восстановлено в правах решением ВАДА.
  • Одним из условий восстановления прав являлся полный доступ к данным из московской антидопинговой лаборатории.
  • Самуэльссон неоднократно высказывался против России и Александра Логинова,

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