Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон живо откликнулся новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть вновь отстранено из-за махинаций с данными из московской лаборатории.

«Слова здесь не нужны. Многие были обеспокоены тем, что может произойти нечто подобное, но спортивные руководители не прислушивались. Разочарован», – написал Самуэльссон в твиттере.

В мае этого года РУСАДА было полностью восстановлено в правах решением ВАДА.

Одним из условий восстановления прав являлся полный доступ к данным из московской антидопинговой лаборатории.

Самуэльссон неоднократно высказывался против России и Александра Логинова,

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