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Кубок мира по биатлону-2019/20, чемпионат мира-2020: расписание, календарь всех гонок

Кубок мира по биатлону-2019/20, чемпионат мира-2020: расписание, календарь всех гонок
Eurosport

Вчера в 00:40Обновлено 1 час назад

Нас ждет интересный биатлонный сезон.

В конце ноября стартует большой биатлонный сезон. Eurosport.ru представляет календарь Кубка мира-2019/20 и чемпионата мира-2020, который пройдет в итальянском Антхольце.

Кубок мира по биатлону, сезон-2019/20

1-й этап, Эстерсунд (Швеция), 29 ноября – 8 декабря

  • 30 ноября – сингл-микст
  • 30 ноября – смешанная эстафета
  • 1 декабря – спринт (мужчины)
  • 1 декабря – спринт (женщины)
  • 4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)
  • 5 декабря – индивидуальная гонка (женщины)
  • 7 декабря – эстафета (мужчины)
  • 8 декабря – эстафета (женщины)

2-й этап, Хохфильцен (Австрия), 12-15 декабря

  • 13 декабря – спринт (женщины)
  • 13 декабря – спринт (мужчины)
  • 14 декабря – эстафета (женщины)
  • 14 декабря – гонка преследования (мужчины)
  • 15 декабря – гонка преследования (женщины)
  • 15 декабря – эстафета (мужчины)

3-й этап, Анси (Франция), 16-22 декабря

  • 19 декабря – спринт (мужчины)
  • 20 декабря – спринт (женщины)
  • 21 декабря – гонка преследования (мужчины)
  • 21 декабря – гонка преследования (женщины)
  • 22 декабря – масс-старт (мужчины)
  • 22 декабря – масс-старт (женщины)

4-й этап, Оберхоф (Германия), 6-12 января

  • 9 января – спринт (женщины)
  • 10 января – спринт (мужчины)
  • 11 января – эстафета (женщины)
  • 11 января – эстафета (мужчины)
  • 12 января – масс-старт (женщины)
  • 12 января – масс-старт (мужчины)

5-й этап, Рупольдинг (Германия), 13-19 января

  • 15 января – спринт (женщины)
  • 16 января – спринт (мужчины)
  • 17 января – эстафета (женщины)
  • 18 января – эстафета (мужчины)
  • 19 января – гонка преследования (женщины)
  • 19 января – гонка преследования (мужчины)

6-й этап, Поклюка (Словения), 20-26 января

  • 23 января – индивидуальная гонка (мужчины)
  • 24 января – индивидуальная гонка (женщины)
  • 25 января – сингл-микст
  • 25 января – смешанная эстафета
  • 26 января – масс-старт (мужчины)
  • 26 января – масс-старт (женщины)

Чемпионат мира, Антхольц (Италия), 12-23 февраля

  • 13 февраля – смешанная эстафета
  • 14 февраля – спринт (женщины)
  • 15 февраля – спринт (мужчины)
  • 16 февраля – гонка преследования (женщины)
  • 16 февраля – гонка преследования (мужчины)
  • 18 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
  • 19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
  • 20 февраля – сингл-микст
  • 22 февраля – эстафета (женщины)
  • 22 февраля – эстафета (мужчины)
  • 23 февраля – масс-старт (женщины)
  • 23 февраля – масс-старт (мужчины)

7-й этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), 2-8 марта

  • 5 марта – спринт (женщины)
  • 6 марта – спринт (мужчины)
  • 7 марта – эстафета (женщины)
  • 7 марта – эстафета (мужчины)
  • 8 марта – масс-старт (женщины)
  • 8 марта – масс-старт (мужчины)

8-й этап, Контиолахти (Финляндия), 9-15 марта

  • 12 марта – спринт (мужчины)
  • 13 марта – спринт (женщины)
  • 14 марта – гонка преследования (мужчины)
  • 14 марта – гонка преследования (женщины)
  • 15 марта – сингл-микст
  • 15 марта – смешанная эстафета

9-й этап, Холменколлен (Норвегия), 16-22 марта

  • 20 марта – спринт (женщины)
  • 20 марта – спринт (мужчины)
  • 21 марта – гонка преследования (женщины)
  • 21 марта – гонка преследования (мужчины)
  • 22 марта – масс-старт (женщины)
  • 22 марта – масс-старт (мужчины)

Логинов ставит личных спонсоров выше СБР. Это правильно: скоро границы между сборными сотрутся

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