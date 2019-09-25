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Кубок мира по биатлону-2019/20, чемпионат мира-2020: расписание, календарь всех гонок
Нас ждет интересный биатлонный сезон.
В конце ноября стартует большой биатлонный сезон. Eurosport.ru представляет календарь Кубка мира-2019/20 и чемпионата мира-2020, который пройдет в итальянском Антхольце.
Кубок мира по биатлону, сезон-2019/20
1-й этап, Эстерсунд (Швеция), 29 ноября – 8 декабря
- 30 ноября – сингл-микст
- 30 ноября – смешанная эстафета
- 1 декабря – спринт (мужчины)
- 1 декабря – спринт (женщины)
- 4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)
- 5 декабря – индивидуальная гонка (женщины)
- 7 декабря – эстафета (мужчины)
- 8 декабря – эстафета (женщины)
2-й этап, Хохфильцен (Австрия), 12-15 декабря
- 13 декабря – спринт (женщины)
- 13 декабря – спринт (мужчины)
- 14 декабря – эстафета (женщины)
- 14 декабря – гонка преследования (мужчины)
- 15 декабря – гонка преследования (женщины)
- 15 декабря – эстафета (мужчины)
3-й этап, Анси (Франция), 16-22 декабря
- 19 декабря – спринт (мужчины)
- 20 декабря – спринт (женщины)
- 21 декабря – гонка преследования (мужчины)
- 21 декабря – гонка преследования (женщины)
- 22 декабря – масс-старт (мужчины)
- 22 декабря – масс-старт (женщины)
4-й этап, Оберхоф (Германия), 6-12 января
- 9 января – спринт (женщины)
- 10 января – спринт (мужчины)
- 11 января – эстафета (женщины)
- 11 января – эстафета (мужчины)
- 12 января – масс-старт (женщины)
- 12 января – масс-старт (мужчины)
5-й этап, Рупольдинг (Германия), 13-19 января
- 15 января – спринт (женщины)
- 16 января – спринт (мужчины)
- 17 января – эстафета (женщины)
- 18 января – эстафета (мужчины)
- 19 января – гонка преследования (женщины)
- 19 января – гонка преследования (мужчины)
6-й этап, Поклюка (Словения), 20-26 января
- 23 января – индивидуальная гонка (мужчины)
- 24 января – индивидуальная гонка (женщины)
- 25 января – сингл-микст
- 25 января – смешанная эстафета
- 26 января – масс-старт (мужчины)
- 26 января – масс-старт (женщины)
Чемпионат мира, Антхольц (Италия), 12-23 февраля
- 13 февраля – смешанная эстафета
- 14 февраля – спринт (женщины)
- 15 февраля – спринт (мужчины)
- 16 февраля – гонка преследования (женщины)
- 16 февраля – гонка преследования (мужчины)
- 18 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
- 19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
- 20 февраля – сингл-микст
- 22 февраля – эстафета (женщины)
- 22 февраля – эстафета (мужчины)
- 23 февраля – масс-старт (женщины)
- 23 февраля – масс-старт (мужчины)
7-й этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), 2-8 марта
- 5 марта – спринт (женщины)
- 6 марта – спринт (мужчины)
- 7 марта – эстафета (женщины)
- 7 марта – эстафета (мужчины)
- 8 марта – масс-старт (женщины)
- 8 марта – масс-старт (мужчины)
8-й этап, Контиолахти (Финляндия), 9-15 марта
- 12 марта – спринт (мужчины)
- 13 марта – спринт (женщины)
- 14 марта – гонка преследования (мужчины)
- 14 марта – гонка преследования (женщины)
- 15 марта – сингл-микст
- 15 марта – смешанная эстафета
9-й этап, Холменколлен (Норвегия), 16-22 марта
- 20 марта – спринт (женщины)
- 20 марта – спринт (мужчины)
- 21 марта – гонка преследования (женщины)
- 21 марта – гонка преследования (мужчины)
- 22 марта – масс-старт (женщины)
- 22 марта – масс-старт (мужчины)
Логинов ставит личных спонсоров выше СБР. Это правильно: скоро границы между сборными сотрутся