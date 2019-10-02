Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина завершила выступления.

«Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще.

Анастасия КузьминаGetty Images

Это решение было для меня одним из самых сложных в моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за все то, что мне спорт дал, и за то, как вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов. Отдельное спасибо моей семье за понимание, помощь и поддержку на протяжении стольких лет.

Спасибо всем тем, кто был неотделимой частью моей спортивной истории и в России, и в Словакии, всем тем, кто поддерживал и верил в моменты взлетов и падений. Потому как спорт не без этого и навсегда будет в моем сердце», – написала Анастасия.

Кузьмина уже объявляла о завершении карьеры после сезона-2018/19, но не исключала, что вернется к эстафетам в Словакии.

Анастасия выступала за сборные России и Словакии.

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