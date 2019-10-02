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Трехкратная чемпионка ОИ Кузьмина решила не бегать эстафеты и завершила карьеру

Трехкратная чемпионка ОИ Кузьмина решила не бегать эстафеты и завершила карьеру
Eurosport

1 час назад

Великая спортсменка ушла на пике.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина завершила выступления.

    «Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще.

    Анастасия Кузьмина

    Анастасия КузьминаGetty Images

    Это решение было для меня одним из самых сложных в моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за все то, что мне спорт дал, и за то, как вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов. Отдельное спасибо моей семье за понимание, помощь и поддержку на протяжении стольких лет.

    Спасибо всем тем, кто был неотделимой частью моей спортивной истории и в России, и в Словакии, всем тем, кто поддерживал и верил в моменты взлетов и падений. Потому как спорт не без этого и навсегда будет в моем сердце», – написала Анастасия.

    • Кузьмина уже объявляла о завершении карьеры после сезона-2018/19, но не исключала, что вернется к эстафетам в Словакии.
    • Анастасия выступала за сборные России и Словакии.
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