В Красноярске двое мужчин до смерти избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина.

По данным NGS24, в сентябре Сисигин вступил в ссору с двумя знакомыми – Сергеем Шмелевым и Андреем Шиловым. Сисигин был жестоко избит, после чего ему помогли дойти до квартиры и вызвали скорую помощь. Через 22 дня спортсмен скончался, причиной смерти стал отек мозга.

«Это утром еще произошло, они начали избивать его в подъезде, но помогли дойти до дома, открыли дверь. Уже в квартире это продолжилось. Вы видели же посты, видео – глаза этих людей? Они как будто бы «под всем». Они начали его бить, но не смогли остановиться.

Если бы была цель убить человека, зачем тогда снимать это видео и отправлять друг другу? Видно же, что они полностью неадекватны. Диман такой человек был, любил новые компании, знакомства, сводить людей из разных компаний. Человек добрый, отзывчивый, но вот получилось именно так», – рассказал один из товарищей Сисигина.

По некоторым сведениям, отцом одного из подозреваемых (Шилова) является действующий председатель Емельяновского поселкового Совета депутатов, а матерью – бывшая судья Емельяновского районного суда.

В интернете есть видеосвидетельства, что Шмелев и Шилов действительно находились в квартире Сисигина. Ролик был загружен в сеть самими подозреваемыми; посмотреть его можно по этой ссылке.

Кроме того, телеграм-канал Mash опубликовал аудиосообщение Шилова, где он фактически признался в убийстве.

15 октября жители Красноярска собираются выйти на пикет у здания краевой прокураторы с требованием честного и непредвзятого расследования.

Несмотря на статус мастера спорта по биатлону, данные о Сисигине отсутствуют в базе Союза биатлонистов России, которая ведется с 2009 года.

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