Мастер спорта по биатлону Дмитрий Сисигин был насмерть забит сыном председателя Емельяновского поселкового совета депутатов Андреем Шиловым (мама подозреваемого – бывшая судья в том же Емельяновском районе, а сейчас адвокат) и его другом Сергеем Шмелевым. Инцидент произошел еще в сентябре, Сисигин умер спустя 22 дня в больнице.

Дмитрий, несмотря на звание, уже давно не выступал на внутрироссийских соревнованиях – как сообщили в СБР, его имя отсутствует в электронной базе рейтинга спортсменов, которая ведется с 2009 года.

Подозреваемые снимали видео на месте убийства

Конфликт начался еще в ночном клубе и продолжился на улице. Убийцы помогли Дмитрию дойти до дома, но там продолжили издевательства.

«Это утром еще произошло, они начали избивать его в подъезде, но помогли дойти до дома, открыли дверь. Уже в квартире это продолжилось. Вы видели же посты, видео – глаза этих людей? Они как будто бы «под всем». Они начали его бить, но не смогли остановиться. Если была бы цель убить человека, зачем тогда снимать это видео и отправлять друг другу? Видно же, что они полностью неадекватны.

Диман такой человек был, любил новые компании, знакомства, сводить людей из разных компаний. Человек добрый, отзывчивый, но вот получилось именно так», – рассказал друг погибшего Павел.

Видео (доступно по ссылке), о котором говорит друг погибшего, подозреваемые сняли сами, на нем лицо Шмелева измазано кровью. В квартире также можно увидеть сотрудницу скорой.

В распоряжении телеграм-канала Mash также оказалась аудиосообщение Шилова, сделанное после убийства: «Я сделал все, это сучка в крови, у меня так рука опухла. Я его убил ***** [совсем] вообще!»

По данным все того же Mash, конфликт вспыхнул в сети, Сисигин обматерил Шилова, правда, сразу же извинился, но было уже поздно.

Первоначально Шилова якобы оставили под подпиской, люди собрались на народный сход

Первым шумиху поднял паблик «Сводка 24 Красноярск», опубликовавший 12 октября пост знакомых Сисигина. В нем было сказано, что Шмелева задержали, а вот Шилов из семьи влиятельных родителей остался на свободе.

Отец Шилова отказался прокомментировать дело против сына NGS24: «Это ложная информация, молодой человек! Я с вами не буду общаться, мне эти разговоры неинтересны».

14 октября на странице Шилова в «ВКонтакте» появилась его версия произошедшего: Сисигин, Шилов и Шмелев знакомы давно, драка действительно произошла, но после этого ребята поднялись в дом, чтобы собраться в клуб.

Видео- и аудиосообщения – смонтированы, они связаны с другой дракой, в которой ранее принял участие Шилов. Андрей в итоге уехал в клуб один, а Сисигин и Шмелев остались дома. «Кто знает, что было между погибшим и Шмелевым, когда они остались вдвоем, Шмелев умалчивает», – говорится в посте. На той же странице было указано, что Шилов тоже задержан.

Правда, на тот момент подтвердить или опровергнуть эту информацию было сложно – пресс-служба СК была недоступна для звонка, а в следственном отделе Центрального района от комментариев отказывались.

С Шиловым удалось связаться «МК» (что было бы сложно сделать в случае задержания): «Вы не знаете нюансов дела. То, что сейчас публикуют – это ложь, следствие идет и время покажет, кто виноват. Сделали из меня чудовище какое-то».

После появления информации, что Шилов на свободе, в социальных сетях начался призыв сделать 15 октября народный сход у здания краевой прокуратуры. Требования: передать уголовное дело на контроль СК России и Генпрокуратуры, лишить адвокатской лицензии мать Андрея Людмилу Шилову, отобрать депутатский мандат его отца, а самого парня лишить родительских прав.

После резонанса дело на контроле у главы СК

Шум в медиа заставил правоохранительные органы действовать – уже на следующий день краевой Следственный комитет опубликовал видео с задержанием Шилова и Шмелева. Отмечается, что один из задержанных ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков. В свою очередь на странице Шилова появилась информация, что Сисигин тоже отбывал срок – за производство наркотиков.

С заявлением выступил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в котором потребовал тщательного расследования дела. В пресс-службе СК заверили, что «никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не повлияют на принятие законных решений. Расследование уголовного дела поставлено Бастрыкиным на контроль».

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