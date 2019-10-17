Четырехкратный чемпион мира и комментатор Eurosport Николай Круглов в интервью корреспонденту Eurosport.ru Александру Петрову прокомментировал переход биатлонистки Ольги Подчуфаровой в словенскую сборную.

– Нужно обладать чуть большей информацией, но, в целом, не виду ничего удивительного.

У Ольги был довольно сложный период становления в России. Карьера ее сложилась не настолько успешно, насколько хотелось, хотя на это были основания. Ну а сегодня есть конкуренция в сборной – вряд ли ей кто-то предоставил возможность вернуться в команду. Нужно было бы проходить различные отборы.

А у словенских коллег в женском биатлоне ситуация достаточно комфортная. Здесь можно с самого начала говорить о попадании в команду и иметь возможность для спокойной подготовки и последующего выступления на Кубке мира или чемпионате мира.

– Подчуфарова не выступала больше года. Насколько тяжело ей будет вернуться на прежний уровень?

– Насколько мне известно, Ольга не сидела на диване. Она продолжала тренироваться в щадящем режиме – чего требовало ее здоровье на тот момент. Но нагрузки были, они были регулярными, так что я не вижу особых проблем при наличии большого желания вернуться.

– На какие результаты способна претендовать Ольга? Повторение пути Кузьминой – наверное, слишком оптимистичный сценарий.

– При удачном стечении обстоятельств она может войти в топ-10 тотала. Относительно Кузьминой – лично мне кажется, что вряд ли, хотя бы потому, что Настя переезжала в другую страну в более раннем возрасте. Весь период ее становления проходил в комфортных условиях. У Ольги же был момент в карьере откровенной перетренированности и перебора с нагрузками – мы помним, чем это все закончилось.

Есть основания предполагать, что результат будет неплохой, а каким именно – узнаем, когда ее увидим на этапах Кубка мира и поймем, насколько она конкурентоспособна относительно лидеров мирового биатлона.

Ольга приостановила выступления в марте 2018 года, а уже в апреле объявила о завершении карьеры.

Подчуфарова – бронзовый призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете, обладатель золота ЮЧМ-2013.

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