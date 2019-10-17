Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом оформления ее перехода.

Сабитовой 22 года, она представляет Удмуртию. Биатлонистка никогда не входила в состав национальной сборной и не представляла Россию на международных стартах. На последнем чемпионате страны она выступила в одной личной гонке – спринте, в котором заняла 44-е место.

Белорусская федерация биатлона и Сабитова обратились в Союз биатлонистов России с просьбой одобрить переход; прошение было удовлетворено. Теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU), который пока наложил мораторий на переходы биатлонистов.

Запрет должен быть снят после принятия нового устава организации на конгрессе IBU, который пройдет с 18-го по 20-е октября в Мюнхене.

Сменить спортивное гражданство также собирается бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова.

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