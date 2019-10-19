Международный союз биатлонистов обнулил результаты российской спортсменки Маргариты Васильевой за все соревнования, в которых она участвовала позднее 4 февраля 2019 года. Женская сборная рухнула за пределы топ-5 Кубка Наций и лишилась шестой квоты на Кубке мира-2019/20.

Ранее Васильеву дисквалифицировали на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Бан дама получила за систематический пропуск внесоревновательных допинг-тестов. 4 февраля она проигнорировала третью сдачу за год. Спортсменка попыталась оправдаться тем, что все три раза пропустила тестирование случайно, но почему-то ее доводы никого не убедили. Срок бана отсчитывается с сентября, так как во время разбирательства Васильева продолжала соревноваться, сообщает ТАСС.

За это время Маргарита приняла участие в пяти гонках на Кубке мира.

Биатлонистка заняла седьмое место в смешанной эстафете на Кубке мира в Солт-Лейке.

Васильева в минувшем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете.

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