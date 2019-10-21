Очередное заседание рабочей группы по восстановлению статуса Союза биатлонистов России (СБР) запланировано на декабрь.

«Следующее совещание назначено на декабрь. Возможно, оно пройдет в период проведения этапа Кубка мира в Хохфильцене», – цитирует ТАСС члена правления СБР Виктора Майгурова.

В прошлый раз вопрос восстановления СБР должен был рассматриваться 19 октября на конгрессе IBU, но заседание не состоялось: руководство мирового биатлона уверено, что СБР не выполнил шесть из 12 критериев для восстановления.

Этап Кубка мира в Хохфильцене будет проходить с 13 по 15 декабря.

Кубок мира-2019/20 стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

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