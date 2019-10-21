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Вопрос по восстановлению статуса СБР рассмотрят в декабре

Вопрос по восстановлению статуса СБР рассмотрят в декабре
Eurosport

1 час назад

Еще одна ничего не решающая точка отсчета.

Очередное заседание рабочей группы по восстановлению статуса Союза биатлонистов России (СБР) запланировано на декабрь.

«Следующее совещание назначено на декабрь. Возможно, оно пройдет в период проведения этапа Кубка мира в Хохфильцене», – цитирует ТАСС члена правления СБР Виктора Майгурова.

В прошлый раз вопрос восстановления СБР должен был рассматриваться 19 октября на конгрессе IBU, но заседание не состоялось: руководство мирового биатлона уверено, что СБР не выполнил шесть из 12 критериев для восстановления.

  • Этап Кубка мира в Хохфильцене будет проходить с 13 по 15 декабря.
  • Кубок мира-2019/20 стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

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