Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина раскритиковала систему отбора сборной России на первые этапы Кубка мира.

«К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Я не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон. До чемпионата мира еще очень долго, и я не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира.

Меня не пугают возможные итоги отбора, не пугает перспектива Кубка IBU, потому что это, скажем так, также неплохая возможность посоревноваться, завоевать хрустальный глобус, к примеру», – цитирует 24-летнюю Меркушину Biathlonnews.

Отборочные старты сборной Украины пройдут 16-17 ноября в Шушене в рамках Кубка Норвегии.

Меркушина – двукратный призер чемпионата мира в эстафете.

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