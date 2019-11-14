12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал тему допинга в спорте и раскритиковал Мартена Фуркада за высказывания в адрес Александра Логинова.

–У меня есть мнение о проблеме допинга в спорте в целом. Мне кажется, она сильно преувеличена. Давайте вспомним историю – люди стали бороться с допингом, когда возникли смертельные случаи у велогонщиков, когда спортсмены применяли препараты, которые серьезно отражались на их здоровье и создавали конкурентные преимущества перед соперниками. Сейчас же список запрещенных препаратов насчитывает сотни наименований. И большинство не несет никакого вреда здоровью и никак не помогает в достижении спортивных результатов. Как тот же мельдоний, прием которого испортил карьеры многих россиян.

Я не вижу причин, по которым подобные препараты нужно рассматривать как допинг и бороться с ними так жестко. Такими темпами можно объявить допингом апельсиновый сок или кофе.

Анатолий КарповImago

– У вас есть решение этой проблемы?

– Список запрещенных препаратов должен быть пересмотрен. Медицинскому сообществу его нужно более жестко контролировать. Сейчас есть явные перегибы – причем в обе стороны. Приведу пример. Посмотрите на норвежских лыжников, которые принимают запрещенные препараты по терапевтическим исключениям от WADA. Они рассказывают сказки о своей астме и о том, что лекарства им жизненно необходимы. Любопытные астматики, которые бегают на лыжах на длинные дистанции и становятся чемпионами мира. Не хочу сказать, что система коррумпирована, но она странная и требует реформ.

– Иностранные спортсмены практически не касаются темы терапевтических исключений, зато рьяно критикуют россиян, имеющих положительные допинг-пробы.

– Меня это удивляет. Все набросились на биатлониста Александра Логинова. Ладно Себастьян Самуэльссон, который только и делает, что говорит о допинге в российском спорте, но меня очень удивили высказывания Мартена Фуркада. Если бы что-то подобное случилось с шахматистом, то коллеги бы его только поддержали и посочувствовали. А когда Фуркад выступает с такими резкими заявлениями, не жмет руку… Может, он великий по результатам, но в душе он не настоящий спортсмен, – сказал Карпов в интервью «Известия».

31-летний Мартен Фуркад – 11-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион.

В сезоне-2018/19 Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира.

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