Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов прокомментировал включение Ирины Старых в состав сборной России на Кубок мира вперед Екатерины Глазыриной.

«Могут быть вопросы к самим критериям, но этот разговор лежит уже в другой плоскости – их можно обсуждать, можно с ними не соглашаться, но нет смысла их принимать, чтобы не следовать этим решениям. На этапах Кубка мира должны выступать сильнейшие спортсмены на данный момент. Если по итогам отбора шесть человек попадают в команду – они и должны ехать.

Только так можно формировать боеспособную команду. Конечно, у тренеров может и должно быть какое-то мнение – для этого всегда оставалось одно место на усмотрение тренерского штаба. Есть ребята, которые завоевали персональные квоты, например, на Кубке IBU – им нет смысла отбираться. А все остальные должны через отбор проходить – я не вижу ничего в этом сверхестественного.

Можно выстроить правильную логистику между Кубком мира, IBU и турнирами в России – просто должна работать система ротации. Но не должно быть ситуаций как когда, например, человек выиграл «Ижевскую винтовку» и сразу едет на Кубок мира. Должна быть какая-то поступательность движения. Четкое следование критериям отбора и нормальная ротация – вот и все, что нужно», – заявил Круглов в разговоре с корреспондентом Eurosport.ru Александром Петровым.

Первый этап Кубка мира в Эстерсунде стартует 30 ноября.

Ознакомиться с составом сборной России можно тут.

«С обманом надо кончать». Старых поедет на Кубок мира, а Глазырина на Кубок России вопреки критериям

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