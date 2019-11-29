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Логинов, Бё и Фуркад вступают в борьбу. Самое удобное расписание Кубка мира по биатлону
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Главный зимний Кубок мира возвращется: 30 ноября биатлонисты проведут смешанную эстафету и супермикст.
Сезон продлится четыре месяца, но его кульминация – чемпионат мира в Италии – намечена на февраль. На Eurosport и Eurosport Player вы увидите трансляции всех главных биатлонных стартов в прямом эфире и режиме отложенной записи. А на Eurosport.ru всегда можно посмотреть удобный календарь и расписание.
Эстерсунд, Швеция
30 ноября (суббота) – супермикст, смешанная эстафета;
1 декабря (воскресенье) – женский, мужской спринт;
4 декабря (среда) – мужская индивидуальная гонка;
5 декабря (четверг) – женская индивидуальная гонка;
7 декабря (суббота) – мужская эстафета;
8 декабря (суббота) – женская эстафета.
Хохфильцен, Австрия
13 декабря (пятница) – мужской и женский спринт;
14 декабря (суббота) – мужская гонка преследования, женская эстафета;
15 декабря (воскресенье) – мужская эстафета, женская гонка преследования.
Анси, Франция
19 декабря (четверг) – мужской спринт;
20 декабря (пятница) – женский спринт;
21 декабря (суббота) – мужская и женская гонка преследования;
22 декабря (воскресенье) – мужской и женский масс-старт.
Оберхоф, Германия
9 января (четверг) – женский спринт;
10 января (пятница) – мужской спринт;
11 января (суббота) – мужская и женская эстафета;
12 января (воскресенье) – мужской и женский масс-старт.
Рупольдинг, Германия
15 января (среда) – женский спринт;
16 января (четверг) – мужской спринт;
17 января (пятница) – женская эстафета;
18 января (суббота) – мужская эстафета;
19 января (воскресенье) – мужская и женская гонка преследования.
Поклюка, Словения
23 января (четверг) – мужская индивидуальная гонка;
24 января (пятница) – женская индивидуальная гонка;
25 января (суббота) – супермикст, смешанная эстафета;
26 января (воскресенье) – мужской и женский масс-старт.
Чемпионат мира
Антхольц-Антерсельва, Италия
13 февраля (четверг) – смешанная эстафета;
14 февраля (пятница) – женской спринт;
15 февраля (суббота) – мужской спринт;
16 февраля (воскресенье) – мужская и женская гонка преследования;
18 февраля (вторник) – женская индивидуальная гонка;
19 февраля (среда) – мужская индивидуальная гонка;
20 февраля (четверг) – супермикст;
22 февраля (суббота) – мужская и женская эстафета;
23 февраля (воскресенье) – мужской и женский масст-старт.
Нове-Место, Чехия
5 марта (четверг) – женский спринт;
6 марта (пятница) – мужской спринт;
7 марта (суббота) – мужская и женская эстафета;
8 марта (воскресенье) – мужской и женский масс-старт.
Контиолахти, Финляндия
12 марта (четверг) – мужской спринт;
13 марта (пятница) – женский спринт;
14 марта (суббота) – мужская и женская гонка преследования;
15 марта (воскресенье) – супермикст и смешанная эстафета.
Холменколлен, Норвегия
20 марта (пятница) – мужской и женский спринт;
21 марта (суббота) – мужская и женская гонка преследования;
22 марта (воскресенье) – мужской и женский масс-старт.