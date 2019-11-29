Главный зимний Кубок мира возвращется: 30 ноября биатлонисты проведут смешанную эстафету и супермикст.

Сезон продлится четыре месяца, но его кульминация – чемпионат мира в Италии – намечена на февраль. На Eurosport и Eurosport Player вы увидите трансляции всех главных биатлонных стартов в прямом эфире и режиме отложенной записи. А на Eurosport.ru всегда можно посмотреть удобный календарь и расписание.

Эстерсунд, Швеция

30 ноября (суббота) – супермикст, смешанная эстафета;

1 декабря (воскресенье) – женский, мужской спринт;

4 декабря (среда) – мужская индивидуальная гонка;

5 декабря (четверг) – женская индивидуальная гонка;

7 декабря (суббота) – мужская эстафета;

8 декабря (суббота) – женская эстафета.

Хохфильцен, Австрия

13 декабря (пятница) – мужской и женский спринт;

14 декабря (суббота) – мужская гонка преследования, женская эстафета;

15 декабря (воскресенье) – мужская эстафета, женская гонка преследования.

Анси, Франция

19 декабря (четверг) – мужской спринт;

20 декабря (пятница) – женский спринт;

21 декабря (суббота) – мужская и женская гонка преследования;

22 декабря (воскресенье) – мужской и женский масс-старт.

Оберхоф, Германия

9 января (четверг) – женский спринт;

10 января (пятница) – мужской спринт;

11 января (суббота) – мужская и женская эстафета;

12 января (воскресенье) – мужской и женский масс-старт.

Рупольдинг, Германия

15 января (среда) – женский спринт;

16 января (четверг) – мужской спринт;

17 января (пятница) – женская эстафета;

18 января (суббота) – мужская эстафета;

19 января (воскресенье) – мужская и женская гонка преследования.

Поклюка, Словения

23 января (четверг) – мужская индивидуальная гонка;

24 января (пятница) – женская индивидуальная гонка;

25 января (суббота) – супермикст, смешанная эстафета;

26 января (воскресенье) – мужской и женский масс-старт.

Чемпионат мира

Антхольц-Антерсельва, Италия

13 февраля (четверг) – смешанная эстафета;

14 февраля (пятница) – женской спринт;

15 февраля (суббота) – мужской спринт;

16 февраля (воскресенье) – мужская и женская гонка преследования;

18 февраля (вторник) – женская индивидуальная гонка;

19 февраля (среда) – мужская индивидуальная гонка;

20 февраля (четверг) – супермикст;

22 февраля (суббота) – мужская и женская эстафета;

23 февраля (воскресенье) – мужской и женский масст-старт.

Нове-Место, Чехия

5 марта (четверг) – женский спринт;

6 марта (пятница) – мужской спринт;

7 марта (суббота) – мужская и женская эстафета;

8 марта (воскресенье) – мужской и женский масс-старт.

Контиолахти, Финляндия

12 марта (четверг) – мужской спринт;

13 марта (пятница) – женский спринт;

14 марта (суббота) – мужская и женская гонка преследования;

15 марта (воскресенье) – супермикст и смешанная эстафета.

Холменколлен, Норвегия

20 марта (пятница) – мужской и женский спринт;

21 марта (суббота) – мужская и женская гонка преследования;

22 марта (воскресенье) – мужской и женский масс-старт.

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