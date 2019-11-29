Кто фавориты?

Мужчины

Главными фаворитами остаются норвежец Йоханнес Бё и француз Мартен Фуркад. Семикратный обладатель Кубка мира прошлый сезон откровенно провалил, не попав даже в десятку общего зачета. Зато на предсезонных стартах в норвежском Шушене Фуркад опережал Йоханнеса на лыжне, но вряд ли по такому турниру можно делать далеко идущие выводы. Прошлогодняя форма Бё-младшего была настолько впечатляющей, что даже 80-90% от нее сделают Йоси главным претендентом на титул.

Нельзя сбрасывать со счетов и Александра Логинова. Русский биатлонист в прошлом сезоне вырвал второе место в общем зачете (правда, отставание от Бё было чудовищным – 408 баллов). Для борьбы не в отдельных гонках и на длинной дистанции Саше нужно добавить стабильности в стрельбе – слишком много подиумов он упустил из-за совсем необязательных промахов.

Женщины

А вот в женской части биатлонного тура ярко выраженного фаворита нет. Уход Анастасии Кузьминой и Лауры Дальмайер делают сезон крайне непредсказуемым.

Денис ХерманнGetty Images

Одним из главных потенциальных претендентов на «БХГ» букмекеры называют Дениз Херманн. Самая быстрая лыжница в пелотоне наконец стабилизировала стрельбу. Золото на последнем ЧМ в преследовании, всего один промах в гонке с четырьмя рубежами в Шушене. С такой стрельбой бороться с немкой будет почти невозможно.

Остаются в пуле лидеров победительница и главный раннер-ап прошлого КМ – итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Для больших побед созрела и шведка Ханна Эберг. Ну и стоит сбрасывать со счетом норвежку марте Ульсбю и железную финку Кайсу Мякарайнен, которая и в 36 лет остается сильнейшей на лыжне.

Эстафеты

У мужчин самый сбалансированный состав у французов – четверка трехцветных в прошлогоднем тотале уместилась в топ-12. Их главные конкуренты норвежцы – Йоханнес при не самом большом отрыве способен решить судьбу гонку в одиночку. Следом – Россия и Германия. У этих команд нет железной четверки, но глубины состава, чтобы побороться как в отдельных гонках, так и за малый «Глобус», у этих стран вполне хватит.

Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Матвей Елисеев празднуют бронзу в эстафете ЧМ-2019Getty Images

Скорее всего, продолжится доминирование женской сборной Норвегии – особенно с учетом ухода Дальмайер. Без Лауры Бундестим вернее отнести к дивизиону преследователей, куда входят француженки и шведки, а при удачном раскладе, и российские девушки.

Какой состав сборной России?

На первый этап КМ-2019/20 в Эстерсунд поедут следующие биатлонисты:

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Первоначально состав сборной был другим: в команду в обход установленных самим СБР правил отбора вошла Ирина Старых. После большого скандала биатлонистку все же отправили на Кубок IBU, а на ее место в основную команду взяли Тамару Воронину.

Будет ли этап в России?

Нет, к сожалению, на фоне допинговой эпопеи этапы Кубка мира в России пока не проводятся. Этап в Тюмени уже отменяли в 2017 году, но все же провели годом позднее. Те соревнования бойкотировали Украина, США, Канада и Чехия. Когда вновь в Россию вернутся лучшие биатлонисты мира – неизвестно. Новые санкции могут отсрочить это еще на четыре года.

Ближайшая биатлонная точка к России – финский этап в Контиолахти.

Тогда где пройдут гонки?

1 этап. Эстерсунд, Швеция. 30 ноября – 8 декабря.

2 этап. Хохфильцен, Австрия. 13-15 декабря.

3 этап. Анси, Франция. 19-22 декабря.

4 этап. Оберхоф, Германия. 9-12 января.

5 этап. Рупольдинг, Германия. 15-19 января.

6 этап. Поклюка, Словения. 23-26 января.

Чемпионат мира. Антхольц-Антерсельва, Италия. 13-23 февраля.

7 этап. Нове-Место, Чехия. 5-8 марта.

8 этап. Контиолахти, Финляндия. 12-15 марта.

9 этап. Холменколлен, Норвегия. 20-22 марта.

Кто покажет Кубка мира в России?

Конечно же, весь Кубок мира вы сможете посмотреть на Eurosport и Eurosport Player. Причем как в прямом эфире, так и в режиме отложенной записи.

Логинов, Бё и Фуркад вступают в борьбу. Самое удобное расписание Кубка мира по биатлону

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