Швед Себастьян Самуэльссон и француз Мартен Фуркад жестко прокомментировали возможное отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«ВАДА стоит последовать рекомендациям комитета по соответствию и отстранить Россию. Интересно, будут ли тогда российские биатлонисты отстранены от чемпионата и Кубка мира. Если их не допустят до чемпионата мира, то и на Кубке мира они выступать не должны. Будет странно, если они продолжат бегать на Кубке, но будут отстранены от чемпионата мира», – цитирует 22-летнего Самуэльссона NRK.

«Думаю, Россию накажут, и надеюсь, это повлечет за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за них. Наказание должно быть суровым, но в то же время важно, чтобы Россия осталась сильной в зимних видах. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте. Но она допустила много ошибок в прошлом – для меня поворотным моментом стала Олимпиада в Сочи. Еще один момент – то, что они не предоставили нужные данные. Нельзя поступить так и избежать наказания», – заявил 31-летний Фуркад.

Сегодня, 9 декабря, ВАДА объявит вердикт: комитет по соответствию рекомендовал отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах под национальным флагом.

Самуэльссон – олимпйский чемпион в эстафете, Фуркад взял пять золотых медалей Игр.

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