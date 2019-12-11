Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ввести санкции против России за нарушение антидопингового кодекса.

«Еще накануне вынесения решения я наделся, что наказание для нас не будет серьезным. Увы, наказание оказалось сверхсерьезным, это понятно даже в детском саду. Человек, из-за которого все происходит, – придурок Григорий Родченков, иначе назвать его не могу. Он не товарищ, не гражданин, а тот, кем я его назвал. Даже во времена моей работы в ОКР не было желания с ним общаться и пересекаться.

В 2015 году он сбежал из страны, и вот до сих пор мы расхлебываем его деяния, а по ту сторону только и рады получать от него какую-то непонятную информацию. Для него все эти злодеяния были чисто бизнесом. Он на этом зарабатывал сам, а теперь страдает целая страна. Накануне многие спикеры высказывались после вынесенного ВАДА решения об отстранении России на четыре года от крупнейших соревнований. И я полностью согласен с позицией президента РФ Владимира Путина, прекрасно понимающего все тонкости и нюансы спорта.

Григорий Родченков в маске дает интервью ВВС (май 2018 года)Getty Images

Почему из-за провинившихся, условно говоря, в легкой атлетике, нести наказание должны спортсмены из других видов спорта? Где спортивная этика, где Олимпийская хартия? Это абсолютно непонятные вещи. При этом сам ОКР не имеет нареканий. Да, есть предпосылки к тому, чтобы поменять в руководстве различных ведомств людей, при которых все это случилось. Поставить новых молодых руководителей. Есть подозрение, что кое-кому не нравится новое поколение российских спортсменов, которые много выигрывают. Например, в фигурном катании мы просто блестяще выступаем в последнее время. Может, и наших девчонок отстраним от чемпионатов мира и Олимпиад? Это недопустимо», – приводят слова Тягачева «Аргументы и Факты».

9 декабря исполком ВАДА признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.

Российские спортсмены на четыре года лишились права выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Россия потеряла право проводить у себя международные спортивные соревнования.

Россию отстранили от спорта на 4 года. Что это означает и какие турниры пострадают

Подписывайся на нас Вконтакте