Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рад, что ВАДА не отстранило всех российских спортсменов от участия в соревнованиях.

«Я могу понять, почему люди делают такие заявления. Они считают, что Россия, совершая манипуляции, показывает, что не изменилась к лучшему. Но лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира и надеюсь, что люди, которые делают такие заявления, понимают, что полное отстранение невозможно. Хорошо, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать. Но критерии должны быть четкими, потому что ситуация непростая: возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно. Все это, конечно, печально.

В чем-то я согласен с решением ВАДА, в чем-то нет. Это действительно сложная ситуация для всех спортсменов, в том числе, разумеется, и российских. Мне очень жаль многих российских коллег, которые теперь не знают, смогут ли они соревноваться на чемпионате мира в Антхольце или нет. Для них это печальная история.

С другой стороны, нужно разделять ценности чистых спортсменов. Мы хотим, чтобы соревнования были честными. А после всего того, что случилось, в том числе на Играх в Сочи, верить не так просто. Когда я узнал, что с базой данных манипулировали, я был шокирован и расстроен. Я не мог понять, что происходит, почему прошлая ситуация ничему не научила и все вновь повторяется», – цитирует 22-летнего Самуэльссона ТАСС.

В ближайшие четыре года Россия будет выступать на крупных международных турнирах под нейтральным флагом.

Самуэльссон – олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпиады-2018.

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