Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о своих ассоциациях с Россией.

«Место на Земле, которое я хотел бы посетить, – Москва. Да, Москва. Это было бы круто. Описать Россию в трех словах? Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая», – цитирует Самуэльссона «Чемпионат».

Самуэльссон – самый молодой в истории олимпийский чемпион по биатлону в эстафете (2018), серебряный призер ОИ-2018 в гонке преследования.

С расписанием всех биатлонных гонок в сезоне-2019/20 можно ознакомиться по ссылке.

Самуэльссон не поддержал полное отстранение России от соревнований

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