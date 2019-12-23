Российская биатлонистка Кристина Резцова не исключила, что пробежит гонку на Кубке мира в нижнем белье поверх соревновательного комбинезона.

«Выйти на гонку Кубка мира в нижнем белье? Если за это ничего не будет в дисциплинарном плане – да, побегу, ничего в этом такого нет», – цитирует 23-летнюю Резцову Sports.ru.

Кристина бежала в розовом кружевном белье в 2013 году на всероссийских юношеских соревнованиях – девушка пообещала подругам, что в случае победы сделает что-нибудь необычное. Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова отругала дочь.

Кристина Резцова – серебряный призер этапа Кубка мира в эстафете.

Ее лучшее место в личной кубковой гонке – 18-е.

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