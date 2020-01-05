Достижения

Мартен Фуркад – несомненно лучший биатлонист прошедшей декады. Француз начал десятилетие с серебряной медали в Ванкувере и затем только наращивал обороты: в сезоне-2011/12 Мартен первенствовал в общем зачете Кубка мира, а еще через год повторил это достижение, приплюсовав к нему рекорд по очкам за сезон (1248).

Также в 2013-м Фуркад завоевал все личные хрустальные глобусы (в том числе «Большой хрустальный глобус») и малые хрустальные глобусы по итогам спринтерских, индивидуальных гонок, гонок преследования и гонок с общего старта.

Мартен ФуркадGetty Images

После сезона-2012/13 случилась Олимпиада в Сочи: там Фуркад выиграл два золота (в гонке преследования и индивидуальной гонке) и одно серебро (в масс-старте). Забрав три медали, Мартен стал самым успешным спортсменом на той Олимпиаде и первым после Уле-Айнара Бьорндалена собрал коллекцию из личного золота ОИ, личного золота ЧМ, победы в общем зачете КМ и всего набора малых хрустальных глобусов. Успех Фуркада на Кубке мира в том сезоне даже не обсуждался – он ожидаемо выиграл третий «БХГ» подряд.

Но и этого Фуркаду было мало! 2015 год – еще одна победа в общем зачете КМ и четвертый «Большой хрустальный глобус» подряд, никто не выигрывал почетную награду с такой частотой. 2016-й – еще одна коллекция из всех малых глобусов и еще один «БХГ», переписывание своего же рекорда. Наконец, в грандиозном 2017-м Фуркад снова берет «БХГ» (уже в шестой раз подряд!) и устанавливает новый рекорд в общем зачете – 1322 очка.

На Олимпиаде в Пхёнчхане-2018 Мартен выиграл три золота, а затем взял очередной «БХГ» – уже седьмой подряд, это абсолютный рекорд. Также на счету Фуркада ряд других абсолютных рекордов: 22 личных подиума за один сезон (2017/18), 24 малых хрустальных глобуса, четыре случая, когда он выиграл все пять хрустальных глобусов за один сезон, etc.

Сколько заработал

Как уточняет журнал Forbes, по меркам других видов спорта биатлонные звезды зарабатывают немного. Два года назад общие накопления Фуркада за карьеру составляли 1,5 миллиона евро – копейки по сравнению с тем, что зарабатывают топовые боксеры за один лаки-панч. Мегауспешный сезон-2016/17 положил в карман Мартена всего 380 тысяч евро: победа в гонке на Кубке мира стоит 13 тысяч евро, второе место – 10 тысяч, третье – 7.

При этом у Фуркада не так много спонсорских контрактов, большинство из них – с производителями спортивной экипировки. «Я сторонник философии – меньше да лучше. С трудом представляю себя, рекламирующим то, что мне не нравится, даже за очень хорошие деньги. Именно поэтому мне никогда не хотелось иметь агента, который занимается поиском спонсоров, получая процент с каждого договора. В погоне за деньгами такие агенты могут поставить атлета в неловкое положение, заставив, например, подписать контракт с компанией, чья репутация небезупречна, или с той, что проповедует идеи, которые тебе не близки», – рассказывает Фуркад.

Цитата

Мартен – довольно скромный мужчина, который не жаждет славы в историческом масштабе: «Помню, что очень удивился, прочитав в одном из интервью Усэйна Болта: «Надеюсь, мои рекорды навсегда останутся непревзойденными». Я-то наоборот надеюсь, что в будущем все мои рекорды будут побиты! Я просто хочу быть лучшим здесь и сейчас. Всякий раз выходя на старт, я мечтаю прийти к финишу первым!»

Что дальше

После провального сезона-2018/19 (12-е место в общем зачете и всего три личных подиума) задача у французского гения одна – еще разок вскарабкаться на вершину. Сейчас Фуркад идет на четвертом месте в общем зачете КМ. Отставание от лидера (Йоханнеса Бё) приличное – больше 100 очков, до норвежца уже не дотянуться. Зато можно сражаться с соотечественником Фийон-Майе за третью строчку – от нее Мартена отделяют всего 14 баллов.

«Я не боюсь признать, что Йоханнес находится на уровень выше меня. Это очевидно. Сейчас я нахожусь в позитивной динамике. Конечно, это не те результаты, которые были у меня в 20 лет, но в любом случае я чувствую, что могу победить в каждой гонке, если правильно проделаю всю работу», – уверен 31-летний Фуркад.

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