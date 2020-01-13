Бывший президент СБР и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева за вмешательство в частную жизнь сборной России по биатлону.

«Слушаю комментарии, которые берет у спортсменов безголовая публика из программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Команда и так уже добита, дышит на ладан, но им надо лезть в шлифт-машины, в смазки, добивать спортсменов, которые психологически находятся не в лучшем состоянии. Неужели им не понятно, что уже вся страна плюется? Я не знаю ни одного человека, который бы положительно характеризовал эту программу. Достаточно почитать комментарии о Губерниеве, где он говорит об уважении к Баскову и Киркорову. Я такого количества едких комментариев в адрес одного человека не читал никогда.

Послушал из любопытства комментарии Губерниева, его рекламу, где он в сером костюме. Некрасиво. Я помню того Губерниева, который стоял в сторонке, когда я был президентом, и не делал глупых высказываний и заявлений. А сейчас он готов стать главным тренером сборной России по биатлону. Я думаю, что ему можно предложить заменить Драчева на посту президента. Хуже уже не будет.

Знакомые мне предложили послушать вместо него Сергея Курдюкова на «Евроспорте». С удовольствием все слушают этого профессионала, который разбирается в спорте побольше Губерниева, но любит спорт в себе, а не себя в спорте. Обращаюсь к руководству с просьбой прекратить добивать российский биатлон. Почему тренеры и спортсмены соглашаются участвовать в этом безобразии?» – написал 73-летний Тихонов на официальном сайте.

Тихонов выигрывал эстафеты на четырех Олимпиадах подряд – с 1968 года по 1980-й.

Сборная России не попадает на подиум в течение двух этапов Кубка мира.

Гараничев не провалил эстафету. Он должен бежать с Логиновым и Елисеевым на чемпионате мира

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере