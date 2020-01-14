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У Йоханнеса Бё родился сын
Теперь у спортсмена есть право на декрет.
Олимпийский чемпион 2018 года, обладатель «Большого хрустального глобуса»-2019/20 Йоханнес Бё стал отцом.
Биатлонист пропустил январские этапы Кубка мира из-за подготовки к родам жены Хедды. Как сообщил журналист Дмитрий Губерниев в сториз инстаграма, супруга спортсмена родила – сына назвали Густавом.
- По норвежским законам, биатлонист теперь имеет право на декретный отпуск, но Бё вряд ли этим воспользуется – 12 января Фуркад обогнал скандинава в общем зачете Кубка мира.
- 26-летний норвежец – семикратный чемпион мира и победитель ОИ-2018. В декабре Йоханнес выиграл 5 из 7 личных гонок.
7 «Больших хрустальных глобусов» и 5 золотых медалей ОИ. Фуркад – лучший биатлонист декады
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