В Союзе биатлонистов России (СБР) возник конфликт между президентом Владимиром Драчевым и исполнительным директором Сергеем Голиковым, который отвечает за финансовые вопросы.

По информации News.ru, Драчев обвинил Голикова в желании внести раскол в организации, а оппонент лишил его права подписи финансовых документов. Также исполнительный директор пообещал предоставить факты нарушений Драчевым финансовой дисциплины на ближайшем заседании правления.

Сообщается, что 53-летний Драчев может получить вотум недоверия и быть отстраненным от обязанностей по управлению СБР. В таком случае исполнять обязанности президента будет его первый заместитель Алексей Нуждов.

Последний раз сборная России заезжала на подиум Кубка мира на втором этапе в Хохфильцене.

В последней гонке (спринт на этапе в Рупольдинге) российские биатлонистки не попали в топ-30.

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