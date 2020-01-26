Новорожденный сын норвежского биатлониста Йоханнеса Бё Густав получил подарок от Fischer – марки лыж, на которых выступает его отец.

«Срочные новости: Fischer подписал Густава до Олимпийских игр 2038 года», – написал 26-летний Бё в инстаграм-сториз.

Также он выложил фото шуточного контракта, на котором написано: «Густав Бё. Контракт для олимпийского чемпиона-2038 по биатлону в спринте. Срок действия: 2020-2038. Предлагаем полный сервис, как и для папы Бё. Пожалуйста, верните меня с подписью».

Густав родился 14 января 2020 года.

Из-за рождения сына Йоханнес пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Он вернулся на трассу в Поклюке и выиграл первую же личную гонку.

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