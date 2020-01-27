Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своем отношении к атлетам из России.

Исполком ВАДА 9 декабря отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможностью индивидуального допуска «чистых» спортсменов в нейтральном статусе.

«Сегодня сборная России переживает сложные времена из-за того, что случилось в прошлом. Здесь я говорю как о допинговом скандале и переживаниях, связанных с будущим спортсменов, так и о потере лидера, когда Антон Шипулин очень внезапно завершил карьеру. Вам нужно заново выстроить свою команду, но это нужно делать в спокойной атмосфере, без стресса и спешки.

Такой процесс требует определенного времени, но у страны есть сильные биатлонисты. Сейчас россияне чисты и опять борются честно, поэтому система подготовки должна быть обновлена. Я верю, что Россия вернется в лидеры мирового биатлона уже очень скоро», – цитирует Фуркада РИА «Новости».

Фуркад занимает первое место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 601 очко по итогам 13 личных гонок.

Лучшим среди россиян является Александр Логинов, который располагается на шестой строчке с 436 очками.

Российские биатлонисты 26 гонок подряд не попадали на подиум в Кубке мира и установили национальный антирекорд.

Женский масс-старт, в котором Россия установила антирекорд по гонкам без медалей на Кубке мира

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