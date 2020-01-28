Сборная России по биатлону может быть сокращена до восьми человек

Число биатлонистов, проходящих централизованную подготовку в сборной России, может быть сокращено в два раза.

«Время исправить ситуацию до чемпионата мира есть. Если не получится, будем смотреть на ситуацию более глобально. Мы же анализируем не только нашу работу, но и пытаемся понять причину выдающихся достижений тех же французов, других команд, которые прибавляют в ходе сезона. Чтобы работать по их методике, идти по такому же пути, необходимо принимать определенные решения. Но надо еще посмотреть, пойдет ли это нам на пользу, потому что те же французы во время подготовительного этапа вообще не опускаются ниже 1000 метров, они тренируются только на высоте. Мы же на высоту вообще не поднимаемся, тренируемся только на равнине.

Сочи мы пробовали, но у нас не очень хорошо там получается, прогресса нет, даже наблюдается ухудшение. Сейчас анализируем каждое место для подготовки. Можем тренироваться на зарубежных базах, но тогда это повлечет определенные изменения. В частности, сократится команда: тогда будем тренировать не 16 человек, а восемь, и будем работать с прицелом только на основной состав», – цитирует ТАСС президента СБР Владимира Драчева.

Сборная России по биатлону обновила антирекорд, проведя 26 гонок на Кубке мира без призовых мест.

Чемпионат мира 2020 года стартует 13 февраля в Антхольце (Италия).

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