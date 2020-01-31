Getty Images
«Лучшая и международная». Биатлонист Фак пошутил по поводу своей фамилии
Дмитрий Губерниев будет очень рад шутке биатлониста Якоба Фака – он так шутил, когда это еще не стало мэйнстримом.
Словенский биатлонист Яков Фак пошутил по поводу собственной знаменитой фамилии.
«Когда я промахиваюсь последним двадцатым выстрелом, я говорю: «Фа-а-ак». Люблю свою фамилию – она лучшая, международная и может использоваться в разных ситуациях», – написал 32-летний спортсмен.
- Фак – двукратный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира.
- Он родился в Хорватии и сперва представлял на соревнованиях эту страну, но тренировался со сборной Словении. В 2010-м Фак получил словенское гражданство.
Сборная России по биатлону может быть сокращена до восьми человек
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте