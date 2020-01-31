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«Лучшая и международная». Биатлонист Фак пошутил по поводу своей фамилии

«Лучшая и международная». Биатлонист Фак пошутил по поводу своей фамилии
Eurosport

45 мин. назад

Дмитрий Губерниев будет очень рад шутке биатлониста Якоба Фака – он так шутил, когда это еще не стало мэйнстримом.

Словенский биатлонист Яков Фак пошутил по поводу собственной знаменитой фамилии.

«Когда я промахиваюсь последним двадцатым выстрелом, я говорю: «Фа-а-ак». Люблю свою фамилию – она лучшая, международная и может использоваться в разных ситуациях», – написал 32-летний спортсмен.

  • Фак – двукратный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира.
  • Он родился в Хорватии и сперва представлял на соревнованиях эту страну, но тренировался со сборной Словении. В 2010-м Фак получил словенское гражданство.

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