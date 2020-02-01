Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, какие задачи стоят перед национальной командой в преддверии чемпионата мира.

«Все ждут результата уже сейчас, но сейчас это не главное. Нам нужны хорошие, уверенные выступления по ходу всего сезона. Понятно, что мы готовимся к главному старту сезона, по нему оценивают нашу основную работу, но главное – поднять общий уровень команды, вот над чем надо работать.

Мы должны искать таланты, улучшать качество стрельбы. К примеру, мы анализируем, почему проигрываем в смешанных эстафетах, особенно в сингл-микстах, где есть своя специфика: там важно умение работать в контактных гонках и стрелять без штрафа за 20 секунд. У нас такое могут разве что Лариса Куклина и Евгения Павлова. Но вместе с тем есть много вопросов по функциональной подготовке большого числа спортсменов», – цитирует 53-летнего Драчева ТАСС.

Сборная России по биатлону обновила антирекорд, проведя 26 гонок на Кубке мира без призовых мест.

Чемпионат мира 2020 года стартует 13 февраля в Антхольце (Италия).

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