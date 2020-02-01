Getty Images
Драчев: «Все ждут результата уже сейчас, но сейчас это не главное»
Глава Союза биатлонистов России расставил приоритеты для сборной.
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, какие задачи стоят перед национальной командой в преддверии чемпионата мира.
«Все ждут результата уже сейчас, но сейчас это не главное. Нам нужны хорошие, уверенные выступления по ходу всего сезона. Понятно, что мы готовимся к главному старту сезона, по нему оценивают нашу основную работу, но главное – поднять общий уровень команды, вот над чем надо работать.
Мы должны искать таланты, улучшать качество стрельбы. К примеру, мы анализируем, почему проигрываем в смешанных эстафетах, особенно в сингл-микстах, где есть своя специфика: там важно умение работать в контактных гонках и стрелять без штрафа за 20 секунд. У нас такое могут разве что Лариса Куклина и Евгения Павлова. Но вместе с тем есть много вопросов по функциональной подготовке большого числа спортсменов», – цитирует 53-летнего Драчева ТАСС.
- Сборная России по биатлону обновила антирекорд, проведя 26 гонок на Кубке мира без призовых мест.
- Чемпионат мира 2020 года стартует 13 февраля в Антхольце (Италия).
Русский биатлон не спасут новые патроны и шлифт-машина. СБР все еще живет в Советском Союзе