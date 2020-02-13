Биатлонные легенды 2000-х из поколения Уле-Айнара Бьорндалена. Что с ними стало?

Квизы

Биатлонные кумиры 2020-го: Йоханнес Бё, Мартен Фуркад, Кайса Макарайнен и ряд менее известных фамилий. К ним привыкли, на них держится биатлон последних десяти лет.

20 лет назад звездных имен было в разы больше, и от того ностальгия по ним – огромная. Попробуйте угадать, кто из биатлонных звезд двадцатилетней или чуть меньшей давности спрятан под описанием. Только звезды и легенды.

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