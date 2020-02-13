Перед стартом каждого чемпионата мира по биатлону российские болельщики всегда ждут подвоха: это повелось с ЧМ-2009 в Пхёнчхане, когда на эритропоэтине попались Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко. С тех пор начало ЧМ редко обходилось без допинговых новостей о России: отстраняли Екатерину Глазырину, рассказывали о манипуляциях с кровяным допингом, подозревали Евгения Гараничева, хейтили Александра Логинова и Ирину Старых.

В 2020-м полыхнуло за час до старта первой гонки – смешанной эстафеты. Международный союз биатлонистов (IBU) вспомнил о деле олимпийского чемпиона Сочи Евгения Устюгова. Точнее, IBU молчал – о новых допинговых подозрениях в адрес России услужливо поведал президент СБР Владимир Драчев.

«Перед отъездом на чемпионат мира в Антхольц, 12 февраля, я узнал, что IBU начинает новое расследование в отношении олимпийского чемпиона Евгения Устюгова на основе его биологического паспорта. Это же расследование проводилось в 2017 и 2018 годах. Евгений Устюгов, который на тот момент уже как четыре года завершил карьеру, добровольно сдавал все необходимые тесты, чтобы доказать свою невиновность. Тогда расследование закончилось, было установлено, что он не принимал никаких запрещенных препаратов и не использовал запрещенных методов.

Евгений УстюговGetty Images

Но спустя полтора года IBU начал новое расследование, проверяя тот же биологический паспорт. Но что настораживает, IBU даже не поставил в известность ни Союз биатлонистов России, ни меня лично. Об этом я узнал совершенно из других источников. Поэтому сейчас мы готовим официальное обращение в IBU с просьбой прояснить ситуацию», – заявил Драчев.

Как все началось?

Первым, разумеется, был Григорий Родченков. В интервью CBS во время Игр в Пхёнчхане он заявил, что эстафетная медаль Устюгова, Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина была «грязной». Позже Le Monde выстрелил инсайдом, что с 2010 года у Устюгова были аномальные показатели биологического паспорта. Тогдашний президент СБР Александр Кравцов подтвердил информацию и сказал, что исследования паспорта крови Устюгова уже ведутся.

30 августа стало известно, что четыре российских биатлониста подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Журналисты быстро раскрыли фамилии Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышева. Опасность представлял только Устюгов – подвисала сочинская медаль. Подозрения были основаны на той самой базе данных LIMS, доступ к которой предоставил Родченков и к оригиналам которой Россия годом позже не подпускала представителей ВАДА.

«Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к Михаилу Прохорову и Сергею Кущенко, которые всегда нас поддерживали. Сейчас идут консультации с адвокатами из очень авторитетной компании.

Да, я получил на электронную почту уведомление от IBU, что в отношении меня начато расследование, и что обязан ответить в течение 14 дней. Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова. Без вариантов, я буду защищать свое имя», – Устюгов, в принципе, не сказал ничего нового.

30 ноября 2018-го IBU открыл дело против четверки официально «на основе аналитических выводов проб биатлонистов с период с 2012 по 2015 год, что подтверждено доказательствами из базы данных». Летом 2019-го Печенкина и Чернышева дисквалифицировали на четыре года, но по закончившим карьеру Устюгову и Слепцовой решений не было. В декабре IBU сообщил, что продолжает расследование, а немецкий журналист Хайо Зеппельт набросил, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории были изменены данные именно этих спортсменов. О том, что дело было закрыто, нигде не сообщалось – похоже, об этом в курсе только Драчев.

Что будет теперь?

Устюгов подал к IBU иск в гражданский суд Австрии, и это необычный прецедент: спортсмен впервые обращается не в Спортивный арбитражный суд (CAS), а в государственный. Для разбирательств в CAS необходимо сперва дождаться вердикта и окончания расследования, а Евгений предпочел действовать быстрее. Драчев в телестудии не пояснил, с какой именно претензией обратился Устюгов: на данный момент медаль по-прежнему у него – не физически, а юридически.

Российские биатлонисты выиграли эстафету на ОИ-2014Getty Images

Сделать прогнозы сложно: у дела нет зацепок и явных доказательств вины спортсмена. Кейс Печенкина и Чернышева, которые получили максимальные четыре года, заставляет думать, что все будет плохо – биатлонисты шли в одной связке, и различными могут быть только мельчайшие детали, но не вердикт виновен/невиновен. Золото Сочи отберут, и депутат Шипулин лишится звания олимпийского чемпиона, к которому так красиво бежал после заключительной стрельбы той эстафеты.

С другой стороны, если Устюгов все же дойдет до CAS, там могут встать на его сторону, как встали на сторону сочинских олимпийцев перед Пхёнчханом. Тогда арбитражный суд не нашел аргументов, которые доказывали бы вину Легкова, Вылегжанина, Демченко и остальных за редким исключением. Возможно, не найдет и сейчас – если дело не клеится больше года, значит, с ним что-то не так.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжах, где скоро начинается многодневка «Ски Тур»

Другие тексты автора о биатлоне:

IBU нужно реформировать чемпионат мира. Это поможет биатлону и будет справедливо к Логинову

Русский биатлон не спасут новые патроны и шлифт-машина. СБР все еще живет в Советском Союзе

Подписывайся на нас ВКонтакте