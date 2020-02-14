Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал тот факт, что против россиянина Евгения Устюгова открыли новое допинговое дело.

«Я видел, что ведется расследование. Последнее слово не сказано, так что лучше подумать об этом после чемпионата мира. Если допинг будет доказан и его отстранят, он также должен быть лишен медали в олимпийской эстафете», – приводит слова Бё Dagbladet.

Устюгов дважды выигрывал золото ОИ: в 2010 году Евгений победил в масс-старте, в 2014-м – в эстафете.

Евгений – двукратный серебряный призер чемпионата мира-2011, обладатель малого Кубка мира в масс-старте (2009-2010).

Устюгова снова обвиняют в допинге. Он подал иск и еще может спасти себе и Шипулину золото Сочи

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