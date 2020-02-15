Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов и чемпионка Ванкувера-2010 Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

По информации «Спорт-Экспресса», Международный союз биатлонистов (IBU) официально объявит решение по Слепцовой сегодня, 15 февраля. IBU назовет срок дисквалификации и выложит мотивировочную часть. Результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года аннулируют – она лишится четырех медалей чемпионата Европы 2017 года и трех медалей летнего чемпионата мира-2017. Биатлонистка завершила карьеру в 2017 году.

Источники ТАСС сообщили, что виновным признан и Устюгов, также закончивший карьеру. Он лишится результатов, показанных с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 – следовательно, российские биатлонисты перестанут быть олимпийскими чемпионами в эстафете Сочи-2014.

Устюгов подозревался в аномальных показателях биологического паспорта.

По аналогичному делу шли Александр Печенкин и Александр Чернышев, их дисквалифицировали на четыре года.

Устюгов выиграл сочинскую эстафету с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Золото перейдет Германии, серебро – Австрии, бронза – Норвегии.

Устюгова снова обвиняют в допинге. Он подал иск и еще может спасти себе и Шипулину золото Сочи

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