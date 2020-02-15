Международный союз биатлонистов (IBU) поставил точку в тягомотном деле олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Слухи о нем возникли в феврале 2018-го благодаря Григорию Родченкову, в августе заявили о подозрениях, в ноябре официально открыли дело. В списке нарушителей фигурировали менее известные Александр Печенкин и Александр Чернышев – их осудили на четыре года уже следующим летом.

В феврале 2020 года завершилось расследование по Устюгову и Слепцовой: уже завершившие карьеру спортсмены отстранены на два года. Но все не так неоднозначно, как казалось раньше. Обвинения предъявлены на основании той самой базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории, которую долго не отдавали ВАДА, и которую агентство наконец-то получило.

За что дисквалифицировали Устюгова?

В изначальных материалах дела и инсайдах сообщалось, что речь идет об аномальных показателях биологического паспорта. Основная идея биопаспорта – отслеживание изменения биологических показателей спортсмена с течением времени. Говоря проще – если атлет принимал допинг, но обманул контролеров, следы применения запрещенного препарата отразятся на показателях крови.

Евгений УстюговGetty Images

Дисквалификации на основе биопаспорта могут казаться шитыми белыми нитками, и это виделось лазейкой в деле Устюгова, но оказалось, что у Евгения нашли самый настоящий допинг. Официальный релиз IBU сообщает, что биатлонист дисквалифицирован за запрещенный кодексом ВАДА препарат оксандролон – анаболический стероид.

Устюгов дисквалифицирован на два года, срок отсчитывается с 13 февраля 2020 года. Его результаты с 27 августа 2013 года и до конца сезона-2013/14 аннулированы. Главное последствие – лишение золота Сочи-2014 в эстафете, которое он выиграл с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным.

За что диквалифицировали Слепцову?

В перепроверенных пробах олимпийской чемпионки Ванкувера тоже нашли запрещенное вещество – остарин, которое используется для наращивания мышечной массы. Она отстранена на два года с 11 февраля 2020-го, пострадают результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14.

Светлана СлепцоваGetty Images

Серьезные титулы не пострадают – сезон-2012/13 как раз стал для Светланы переломным и критическим: она обновила несколько личных антирекордов, после одной из гонок ее унесли в медпункт на носилках.

Какие будут последствия?

Оба спортсмена оспорят решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS), это нужно сделать в течение 21 дня. «Они воспользуются этим правом» – заявил президент СБР Владимир Драчев. Также Устюгов подал необычный иск к IBU в гражданский суд Австрии.

Россия снова лишилась первого места в неофициальном медальном зачете Сочи. У России осталось 10 медалей высшей пробы, 10 серебряных и 5 бронзовых. Медальный зачет возглавила Норвегия (11-5-11), второй идет Канада (10-10-15). Россия опустилась на третью строчку.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжах, где биатлониста Устюгова не путают с лыжником

Другие тексты о биатлоне:

Устюгова обвинили в допинге. Он подал иск и еще может спасти себе и Шипулину золото Сочи

IBU нужно реформировать чемпионат мира. Это поможет биатлону и будет справедливо к Логинову

Подписывайся на нас ВКонтакте