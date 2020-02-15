Экс-биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал дисквалификацию за допинг и лишение эстафетного золота Олимпийских игр.

«Утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлен, беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова.

Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, все может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», – цитирует 34-летнего Устюгова ТАСС.

Устюгов дисквалифицирован за анаболический стероид оксандролон.

Также медалей лишились Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

У Устюгова отобрали за допинг золото Сочи. Причина не в биопаспорте: нашли анаболический стероид

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