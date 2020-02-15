Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал дисквалификацию Евгения Устюгова за допинг.

«У меня нет слов, я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего.

Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защититься в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. Искренне надеюсь, что этого не произойдет», – написал Шипулин в инстаграме.

Устюгов выиграл эстафету на ОИ в Сочи вместе с Шипулиным, Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко.

После обнуления результата Россия потеряла первое место в общем медальном зачете сочинской Олимпиады; лидером стала Норвегия.

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