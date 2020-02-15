Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение российского биатлониста Евгения Устюгова за допинг.

«Это чудовищная, вопиющая ситуация. Устюгов – это такой типичный пример: молчание спортсмена на протяжении последних нескольких лет в надежде, что все само образуется. Ничего само не образуется, уважаемые спортсмены. Ни-че-го.

Вы будете молчать – вас будут дисквалифицировать. «Как попадает допинг в ваш организм?» «Не знаю, товарищ командир. Не знаю, товарищ президент СБР. Не знаю, Михаил Прохоров». А надо спросить, чтобы все знали! Теперь не только страдает репутация России, но и репутация нынешнего СБР, потому что призовые деньги-то все проели. А их нужно вернуть.

Вот сейчас смотрите: Волков, Малышко, Шипулин. Они перестали быть олимпийскими чемпионами. У этих людей – из-за того, что поймали Евгения Устюгова – отняли самое главное, их олимпийскую мечту. Когда эти люди что-нибудь скажут? Опять все будут молчать в надежде, что что-то само собой образуется.

Оксандролон, который вменяют Евгению Устюгову, – это тяжелый анаболический стероид. За полгода до Сочи! В общем, ждем комментариев людей, которые руководили тогда и центром подготовки сборной, и СБР, потому что слишком много этого позора на наши светлые биатлонные головы», – заявил Губерниев.

Устюгов выиграл эстафету Олимпиады в Сочи вместе с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко.

После обнуления результата Россия потеряла первое место в общем медальном зачете сочинской Олимпиады; лидером стала Норвегия.

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