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Губерниев: «Слишком много позора на наши светлые биатлонные головы»

Губерниев: «Слишком много позора на наши светлые биатлонные головы»
Eurosport

21 мин. назад

Огненный спич комментатора «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение российского биатлониста Евгения Устюгова за допинг.

«Это чудовищная, вопиющая ситуация. Устюгов – это такой типичный пример: молчание спортсмена на протяжении последних нескольких лет в надежде, что все само образуется. Ничего само не образуется, уважаемые спортсмены. Ни-че-го.

Вы будете молчать – вас будут дисквалифицировать. «Как попадает допинг в ваш организм?» «Не знаю, товарищ командир. Не знаю, товарищ президент СБР. Не знаю, Михаил Прохоров». А надо спросить, чтобы все знали! Теперь не только страдает репутация России, но и репутация нынешнего СБР, потому что призовые деньги-то все проели. А их нужно вернуть.

Вот сейчас смотрите: Волков, Малышко, Шипулин. Они перестали быть олимпийскими чемпионами. У этих людей – из-за того, что поймали Евгения Устюгова – отняли самое главное, их олимпийскую мечту. Когда эти люди что-нибудь скажут? Опять все будут молчать в надежде, что что-то само собой образуется.

Оксандролон, который вменяют Евгению Устюгову, – это тяжелый анаболический стероид. За полгода до Сочи! В общем, ждем комментариев людей, которые руководили тогда и центром подготовки сборной, и СБР, потому что слишком много этого позора на наши светлые биатлонные головы», – заявил Губерниев.

  • Устюгов выиграл эстафету Олимпиады в Сочи вместе с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко.
  • После обнуления результата Россия потеряла первое место в общем медальном зачете сочинской Олимпиады; лидером стала Норвегия.

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