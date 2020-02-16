Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал выступление Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце.

«Его бронза – большой успех, тем более в такой компании. Даже если бы всю гонку Сашка провел без промахов, соперники бы его достали. Они посвежее выглядят. Ребята родились в горах. Но столько пережил парень, столько трагедий... Он сам не хотел, его заставили колоться! Это я точно знаю, могу ответить за слова.

Здорово, что Касперович стал его личным тренером. Это все он сделал, его заслуга в медалях. Он приехал за 15 дней сюда и начал работать с Логиновым. Сашка хоть улыбаться начал немножко. 12 лет не было медалей! А Логинов решил все вопросы. Если бы Елисеев тоже готовился с Касперовичем, то тоже был бы в медалях. Очень хороший пацан, талантливый, но перегрузили его», – цитирует Тихонова Sport24.

15 февраля Логинов выиграл золотую медаль в спринте, 16 февраля стал третьим в пасьюте.

После того, как Логинов взял золото, на него обрушилась критика со стороны иностранных спортсменов.

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