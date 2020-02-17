Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова за допинг. Из-за этого Россия лишилась золотой медали в сочинской эстафете и первого места в общем медальном зачете Олимпиады-2014.

«Я хочу сказать, что вы, ребята, бывшие олимпийские чемпионы, обманные олимпийские чемпионы, предали чувство сентиментальности. Наверное, было бы проще, если бы я сейчас упражнялся в ругани на этот счет. Хочется привлечь русский матерный – наверное, вы от меня этого ждали. Но вы этого недостойны.

Вы недостойны, чтобы по отношению к этому событию демонстрировать слабость. А мат в данном случае был бы слабостью. Вы не то, что можно назвать плохим словом, вы – предатели. Вы просто предатели. Это скотский поступок. Про вас всегда будут помнить вот это. Вы будете жить долго, вы спортсмены, у вас крепкое здоровье.

Будете приезжать домой на хорошей машине, с животиком. И будете просто обывателями. Вас, конечно, пристроят, будете какими-нибудь руководителями-начальниками. Начальниками будете плохими, потому что этому вы не учились. И уверенности в жизни у вас никогда не будет, потому что свои лучшие годы вы посвятили преследованию ложной цели. Вы обманули ожидания тысяч людей.

Ну вот и живите с этим, не знающие, как жидкость попадает в ваш организм. Разберитесь хотя бы, через какое отверстие. Скоты», – сказал Уткин в рамках программы на своем ютьюб-канале.

Сочинскую эстафету, помимо Устюгова, бежали Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

В пробе Устюгова был найден тяжелый стероид оксандролон.

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