Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал президента СБР Владимира Драчева и экс-биатлониста сборной России Антона Шипулина.

О Драчеве

– Я с ним не разговариваю. Вообще хотел бы видеть его за решеткой. Почитайте газеты, посмотрите, что он натворил, когда руководил Всеволожским районом.

О Логинове

– Кто три года поддерживал его? Нас четверо. Кто – я перечислил [вместе с Тихоновым и самим Логиновым – Алекандр Кравцов и Александр Касперович]. А кто еще его поддержал? Назовите хоть одного. Кинули парня на произвол судьбы. Вот здесь, в Антерсельве, я выигрывал золото неоднократно. Что я получил от государства? Пенсию в 52 тысячи рублей.

– Есть шансы, что по итогам чемпионата мира вы подарите одну из своих шуб Логинову?

– Государство пусть дарит. Тихонов уже одну дарил.

– Антону Шипулину.

– Зря дарил, – заявил 73-летний Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тихонов подарил Шипулину шубу после победы сборной России в эстафете на ЧМ-2017.

Логинов выиграл золоту и бронзу на чемпионате мира 2020 года в Антхольце.

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