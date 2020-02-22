Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как она вместе с мужем Уле-Айнаром Бьорндаленом готовит сборную Китая к Олимпийским играм-2022.

– В сборной Китая четкое разделение – женщины ваши, мужчины Уле-Айнара?

– Нет-нет, работаем в тандеме. Проблемные моменты обсуждаем вместе, решения принимаем сообща. Так же и на тренировках: Уле помогает в проведении женских, я – мужских.

– Командуете китайскими мужчинами? Говорите, делай так, а не этак?

– Подсказать по технике могу, безусловно.

– В этом сезоне у китайских женщин почти прорыв. Лучшие места – 18-е в спринте, девятое в эстафете, 17-е в зачете Кубка наций. По сравнению с прошлым годом прогресс.

– Да, двигаемся вперед. Понимая, что пока далеки от успеха. Но улучшение результатов говорит о том, что направление выбрано правильное. Хотим поделиться собственным опытом и верим, что спортсмены сумеют его перенять. Рост пока нестабильный, случаются откаты назад, однако видны изменения в технике, хотя работаем только с сентября. По сути, еще не завершился этап знакомства, спортсменам многое надо переварить. Чемпионат мира – первое для них соревнование в горах под нашим руководством, познаем друг друга, смотрим, как воспринимают нагрузку, перепады высот.

– Цели, выраженные в местах, медалях, очках, существуют?

– Главный старт – Олимпиада-2022. И медали на ней. Или хотя бы медаль. Думаю, это устроит и нас, и начальство.

– Кто у вас, кстати, начальник?

– Китайская федерация биатлона. Над ней – руководство Олимпийского комитета КНР, – рассказала Домрачева в интервью «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Домрачева и Бьорндален поженились в 2016 году. В 2017-м у пары родилась дочь Ксения.

Домрачева и Бьорндален готовят Китай к ОИ-2022. У них нет лыж и смазки, а атлеты не знают английский

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