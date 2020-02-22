Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры из-за постоянных нападок.

«Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней», – приводит слова Логинова ТАСС.

Ранее Логинов подвергся травле со стороны иностранных биатлонистов после того, как стал чемпионом мира-2020 в спринте.

В прошлом Александр отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

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