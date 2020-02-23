Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

На вопрос, сохранит ли Норицын свой пост, глава СБР ответил, что у специалиста нет шансов на работу со сборной в следующем сезоне. «Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сохранит свой пост. Он обязательно должен доработать до конца сезона и отчитаться на тренерском совете», – заявил Драчев. Слова главы СБР приводит ТАСС.

Норицын и Хованцев были назначены на свои посты в мае 2018 года. Старшим тренером мужской команды является Сергей Белозеров.

На чемпионате мира в Италии российские биатлонистки не завоевали ни одной медали, в эстафете россиянки стали восьмыми. В мужской части соревнований Александр Логинов выиграл золото в спринте и бронзу – в гонке преследования.

Чемпионат мира завершился мужским масс-стартом в воскресенье.

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