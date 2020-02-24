Йоханн Цёггелер, адвокат российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, прокомментировал открытое против них итальянской полицией уголовное дело.

«Прокуратура возбудила дело, это так, но сейчас идет только следствие. Речи о суде не идет, в данный момент идет дознание. Само собой, по окончании следствия дело может быть закрыто (архивировано)», – цитирует Цёггелера ТАСС.

22 февраля в 6:00 полиция Италии пришла в гостиничный номер Александра Логинова и провела там обыск. Правоохранительные органы посчитали, что его личный тренер Александр Касперович, прибывший на ЧМ-2020 под чужой аккредитацией, может передавать ему запрещенные препараты.

На ЧМ-2020 28-летний Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

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