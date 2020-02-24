Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова припомнила дисквалификацию российских спортсменок через три года после ОИ-2014. Женская сборная России тогда взяла серебро эстафеты, но в 2017 году была лишена медалей.

«Вспоминаю печальную дату. Шесть лет назад мы с Иткой Ландовой, Эвой Пускарчиковой и Вероникой Витковой испытали спортивное опустошение на Олимпийских играх в Сочи. Тогда нам совсем немного не хватило до бронзы – мы заняли четвертое место. Спустя три года, в 2017-м, серебряные медалистки эстафеты из России были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил Яной Романовой и Ольгой Вилухиной. Бронза отошла нашей сборной.

Но дело не в медалях, которые, скорее всего, до сих пор находятся у российских биатлонисток. Речь об эмоциях, которые ты испытываешь, когда выигрываешь медаль Олимпиады. Это мечта каждого спортсмена! Мы с Вероникой получили этот опыт в Сочи в смешанной эстафете, но Йитке и Эве никто не вернет эмоций, которые они могли испытать на Олимпийских играх. Спорт бывает жестоким не только на трассе», – написала спортсменка в инстаграме.

Коукалова – победительница Кубка мира-2015/16, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2014 в Сочи.

Она завершила карьеру в 2019 году из-за проблем со здоровьем.

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