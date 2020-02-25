С 26 февраля по 1 марта в Раубичах пройдет чемпионат Европы по биатлону – турнир перенесли в Белоруссию из-за нехватки снега в эстонском Отепя. Всего спортсмены разыграют семь комплектов наград.

Ниже – расписание стартов по московскому времени. Телеканалы Eurosport покажут вторую половину турнира, на Eurosport Player можно увидеть чемпионат Европы в полном объеме.

Расписание

26 февраля, среда

Суперспринт, квалификация, мужчины – 13:00

Суперспринт, квалификация, женщины – 15:00

Суперспринт, финал, мужчины – 17:30

Суперспринт, финал, женщины – 18:00

27 февраля, четверг

Сингл-микст – 14:00

Смешанная эстафета – 17:00

Матвей Елисеев, РоссияGetty Images

29 февраля, суббота

Спринт, мужчины – 12:30

Спринт, женщины – 15:30 (Eurosport 1)

1 марта, воскресенье

Гонка преследования, мужчины – 12:30 (Eurosport 1)

Гонка преследования, женщины – 14:30 (Eurosport 1)

Состав сборной России

Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.

Поршнев, Латыпов и Елисеев выступали на ЧМ-2020, Резцова и Халили были в запасе.

На ЧЕ-2019 Россия завоевала два золота, два серебра и одну бронзу.

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