Getty Images
Елисеев и Поршнев стартуют без отдыха. Полное расписание чемпионата Европы в Раубичах
Шанс выступить наконец-то получит Кристина Резцова, которая провела ЧМ в запасе.
С 26 февраля по 1 марта в Раубичах пройдет чемпионат Европы по биатлону – турнир перенесли в Белоруссию из-за нехватки снега в эстонском Отепя. Всего спортсмены разыграют семь комплектов наград.
Ниже – расписание стартов по московскому времени. Телеканалы Eurosport покажут вторую половину турнира, на Eurosport Player можно увидеть чемпионат Европы в полном объеме.
Расписание
26 февраля, среда
Суперспринт, квалификация, мужчины – 13:00
Суперспринт, квалификация, женщины – 15:00
Суперспринт, финал, мужчины – 17:30
Суперспринт, финал, женщины – 18:00
27 февраля, четверг
Сингл-микст – 14:00
Смешанная эстафета – 17:00
Матвей Елисеев, РоссияGetty Images
29 февраля, суббота
Спринт, мужчины – 12:30
Спринт, женщины – 15:30 (Eurosport 1)
1 марта, воскресенье
Гонка преследования, мужчины – 12:30 (Eurosport 1)
Гонка преследования, женщины – 14:30 (Eurosport 1)
Состав сборной России
Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.
Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.
- Поршнев, Латыпов и Елисеев выступали на ЧМ-2020, Резцова и Халили были в запасе.
- На ЧЕ-2019 Россия завоевала два золота, два серебра и одну бронзу.