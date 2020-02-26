Биатлонистка сборной России Евгения Павлова стала чемпионкой Европы-2020 в суперспринте.

На турнире в белорусских Раубичах она показала время 16:31.8 минуты и без промахов на четырех огневых рубежах взяла золотую медаль.

Серебро – у Елены Пидгрушной. Украинка также прошла дистанцию без штрафных кругов и уступила Павловой всего 2.8 секунды.

Бронзовую награду завоевала Хлои Шевалье. Французская биатлонистка выбила четыре нуля на стрельбище и проиграла победительнице 5.5 секунды.

В топ-6 помимо Пидгрушной вошли еще две украинские спортсменки – Валентина Семеренко стала четвертой, Анастасия Меркушина финишировала шестой.

В мужском суперспринте золото выиграл белорус Станислав Бочарников. С результатом 14:12.8 минуты он допустил два промаха и выиграл у соседей по пьедесталу меньше секунды.

Серебро досталось чеху Адаму Вацлавику с отставанием в 0.4 секунды, бронза – у украинца Дмитрия Пидручного (+0.5 секунды).

Биатлонист сборной России Карим Халили остался седьмым, Кирилл Стрельцов – 12-м, Эдуард Латыпов – 13-м.

Чемпионат Европы-2020 продлится в Белоруссии до 1 марта.

В программе турнира также проведут сингл-микст, смешанную эстафету, мужские и женские спринт с пасьютом.

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