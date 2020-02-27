Сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы-2020 в белорусских Раубичах. Каролин Эрдаль и Эндре Стронсхайм взяли 12 дополнительных патронов и показали время 47:12.2 минуты.

Серебряную медаль завоевала сборная Германии. Штефани Шерер и Юстус Стрелоу уступили лидерам 11.5 секунды и допустили всего пять промахов.

На финише совсем чуть-чуть вице-чемпионам проиграли украинские биатлонисты. Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко с семью доппатронами отстали от победителей на 11.8 секунды.

Сборная России (Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов) остались на шестом месте. С семью промахами их проигрыш норвежцам составил 1:34.2 минуты. На одном из этапов у Стрельцова на стрельбище выпала обойма, и русскому атлету пришлось заряжать патроны на огневом рубеже по одному.

Хозяева турнира из Белоруссии финишировали на 13-й позиции. На второй стрельбе Анна Сола ушла на пять дополнительных кругов, но пробежала лишь четыре и получила дополнительное штрафное время.

В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы пройдет классическая смешанная эстафета, старт – в 17:00 по московскому времени.

Сборная Украины взяла третью медаль в третьей гонке турнира. Помимо третьего места в сингл-миксте у жовто-блакитных есть серебро Елены Пидгрушной и бронза Дмитрия Пидручного в суперспринтах.

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